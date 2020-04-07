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Diyarbakır'da vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde korona virüs salgınıyla birlikte evlerine çekilen vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı. Vatandaşlar aldıkları mamaları ilçenin farklı noktalarına bırakarak hayvanların karınlarını doyurmasını sağladı.

Diyarbakır'da vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde korona virüs salgınıyla birlikte evlerine çekilen vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı. Vatandaşlar aldıkları mamaları ilçenin farklı noktalarına bırakarak hayvanların karınlarını doyurmasını sağladı.
Çin'in Quhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların çoğu evlerinde kalarak salgından korunmaya çalışırken bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. Kayapınar Belediyesi temizlik personeli ve AFAD gönüllüsü Yusuf Yetiş, vatandaşların aldıklar yemleri 25 nokta da kaplara bırakarak dağıttı. Yetiş, "Salgından dolayı birçok vatandaş evlerinden mümkün oldukça çıkmıyor. Duyarlı vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmayarak mamalar aldı. Ben de temizlik personeliyim ve hayırseverlerin de desteğiyle verdikleri mamaları sokaklarda 25 noktada kaplara bırakarak dağıttım. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

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