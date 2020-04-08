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DHA

Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri arasındaki yolda, hareket halinde bulunan orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce  döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.  Saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar ile güvenlik güçleri sevk edildi.  DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır 2020-04-08 09:22:38

flaş(yeniden)

<br>Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri arasındaki yolda, hareket halinde bulunan orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce  döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.  Saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar ile güvenlik güçleri sevk edildi.  DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır <br>2020-04-08 09:22:38<br>

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