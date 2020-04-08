flaş(yeniden)

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri arasındaki yolda, hareket halinde bulunan orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar ile güvenlik güçleri sevk edildi. DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır <br>2020-04-08 09:22:38<br>

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