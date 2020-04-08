Diyarbakır'da PKK'dan EYP'li tuzak; orman işçileri yaralı (1)

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK´lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.<br>Kulp ilçesi Güleç Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde ormana giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK´lı teröristler, tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Patlamanın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır <br>2020-04-08 09:45:46<br>
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