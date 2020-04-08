Bağlar Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, pazar esnafı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Ekipler ayrıca sağlık açısından risk oluşturabilecek siyah siyah maske takanları da uyarıp onlara da tıbbı maske verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Pazar yerleri, marketler, toplu ulaşım araçları ve toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirilmesiyle beraber Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatları doğrultusundan hareket eden zabıta ekipleri, semt pazarlarında denetim yaparak ücretsiz maske dağıttı. Ücretsiz maske dağıtımı sırasında sağlık açısından risk oluşturabilecek siyah maske takan pazarcı esnafını da uyaran ekipler, siyah maskeleri çıkartmalarını isteyerek yerine tıbbi maske verdi.

Ayrıca ekipler, pazar giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak, pazar alışverişi için gelen vatandaşların ateşlerini ölçüp kendilerine de ücretsiz maske verdi.

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