<br>Diyarbakır Valiliği: İlimiz Kulp İlçesi Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır <br>2020-04-08 10:15:11<br>
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