Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Bu davranış tükenmişliğin ifadesidir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada terör örgütüne sert tepki gösterdi. Sözen, "Tek gayeleri alın teri ile ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça, kahpece saldırmak insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve aciziyetliğin ifadesidir" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, hain terör saldırısını nefret ve şiddetle kınadıklarını belirtti. Sözen, bu tür saldırıların yok olma aşaması olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlıktan nasiplenmemiş hain, alçak PKK terör örgütü mensuplarını, yandaşlarını ve iş birlikçilerini lanetliyorum" diye konuştu.



"Dinsiz olduklarını bir kez daha kanıtladılar"

Terör örgütünün bu eylemi ile dinsiz olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Başkan Sözen, "PKK terör örgütü Berat gecesi sabahında bu olayı yaparak dinsiz ateist, marksist ve leninist bir örgüt olduğunu tekrar kanıtlamıştır. Tek gayeleri alın teri ile ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça kahpece saldırmak insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve aciziyetin ifadesidir. Bu ancak hastalıklı beyinlerin yapabileceği bir saldırıdır. Yok olma bitme aşamasına gelen, askerimizin polisimizin güvenlik Korucularımızın karşısına çıkacak cesareti olmayan hain terör örgütü böyle alçakça saldırılar yaparak güçlü olduğunu, istediği zaman eylem yapabileceğinin mesajını sivil savunmasız insanlarımız üzerinden vermeye çalışıyor. PKK terör örgütü bu alçakça saldırıları yapsa da, PKK terör örgütü Allah’ın izni ile bitme, yok olma sürecine girmiştir. İnşallah en kısa sürede de yok olup bölge halkının kaderi olmaktan çıkacaktır" şeklinde konuştu.



"PKK kiralık katiller sürüsü, HDP'de bunun şehir versiyonudur"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen açıklamasında her fırsatta insan haklarından, demokrasiden dem vuran HDP ve yandaşlarına da seslenerek terörün sivilleri şehit ettiğinde bunların nerede olduğunu merak ettiğini söyledi. Sözen, "Her ortamda barış demokrasi ve insan hakları gibi tertemiz söylemler kullanarak bölge halkının hakkını savunduğunu iddia eden HDP; çıkıp bu insanlar Kürttür, bu sivil insanları niye öldürdünüz diye bilecek mi? Bu sivil insanlarla ilgili terör örgütü PKK'yı kınayacak mı? Siz teröristsiniz, siz alçaksınız diye bilecek mi? Hayır diyemez. Çünkü HDP, PKK’nın siyasi versiyonudur. HDP, PKK’nın sözde legalize olmuş versiyonudur. O yüzden ne HDP ne PKK Kürt değildir, Müslüman da değildir, Kürtlerin temsilcisi de değildir. HDP’de, PKK’da Kürtlerin başına musallat olmuş satılık taşeronlardır. PKK kiralık katiller sürüsü, HDP de bu katiller sürüsünün şehir versiyonu, sözcüsüdür. Bu vesilelerle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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