Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Bu davranış tükenmişliğin ifadesidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Bu davranış tükenmişliğin ifadesidir"

İHA

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada terör örgütüne sert tepki gösterdi. Sözen, "Tek gayeleri alın teri ile ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça, kahpece saldırmak insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve aciziyetliğin ifadesidir" dedi.

Şehit aileleri ve güvenlik korucularından terör örgütüne sert tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Bu davranış tükenmişliğin ifadesidir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu 5 sivil vatandaşın şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada terör örgütüne sert tepki gösterdi. Sözen, "Tek gayeleri alın teri ile ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça, kahpece saldırmak insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve aciziyetliğin ifadesidir" dedi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, hain terör saldırısını nefret ve şiddetle kınadıklarını belirtti. Sözen, bu tür saldırıların yok olma aşaması olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlıktan nasiplenmemiş hain, alçak PKK terör örgütü mensuplarını, yandaşlarını ve iş birlikçilerini lanetliyorum" diye konuştu.

"Dinsiz olduklarını bir kez daha kanıtladılar"
Terör örgütünün bu eylemi ile dinsiz olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Başkan Sözen, "PKK terör örgütü Berat gecesi sabahında bu olayı yaparak dinsiz ateist, marksist ve leninist bir örgüt olduğunu tekrar kanıtlamıştır. Tek gayeleri alın teri ile ekmeklerini kazanmak, ailelerini geçindirmek olan sivil ve savunmasız insanlara alçakça kahpece saldırmak insanlık dışı bir tutumdur. Bu davranış tükenmişliğin, çaresizliğin ve aciziyetin ifadesidir. Bu ancak hastalıklı beyinlerin yapabileceği bir saldırıdır. Yok olma bitme aşamasına gelen, askerimizin polisimizin güvenlik Korucularımızın karşısına çıkacak cesareti olmayan hain terör örgütü böyle alçakça saldırılar yaparak güçlü olduğunu, istediği zaman eylem yapabileceğinin mesajını sivil savunmasız insanlarımız üzerinden vermeye çalışıyor. PKK terör örgütü bu alçakça saldırıları yapsa da, PKK terör örgütü Allah’ın izni ile bitme, yok olma sürecine girmiştir. İnşallah en kısa sürede de yok olup bölge halkının kaderi olmaktan çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"PKK kiralık katiller sürüsü, HDP'de bunun şehir versiyonudur"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen açıklamasında her fırsatta insan haklarından, demokrasiden dem vuran HDP ve yandaşlarına da seslenerek terörün sivilleri şehit ettiğinde bunların nerede olduğunu merak ettiğini söyledi. Sözen, "Her ortamda barış demokrasi ve insan hakları gibi tertemiz söylemler kullanarak bölge halkının hakkını savunduğunu iddia eden HDP; çıkıp bu insanlar Kürttür, bu sivil insanları niye öldürdünüz diye bilecek mi? Bu sivil insanlarla ilgili terör örgütü PKK'yı kınayacak mı? Siz teröristsiniz, siz alçaksınız diye bilecek mi? Hayır diyemez. Çünkü HDP, PKK’nın siyasi versiyonudur. HDP, PKK’nın sözde legalize olmuş versiyonudur. O yüzden ne HDP ne PKK Kürt değildir, Müslüman da değildir, Kürtlerin temsilcisi de değildir. HDP’de, PKK’da Kürtlerin başına musallat olmuş satılık taşeronlardır. PKK kiralık katiller sürüsü, HDP de bu katiller sürüsünün şehir versiyonu, sözcüsüdür. Bu vesilelerle tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin aileye gıda kolisi dağıtıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 10 bin aileye gıda ...
Diyarbakır’da eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Diyarbakır’da eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ...
(Görüntülü) KULP İLÇESİNDE PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRISI SONUCU 5 SİVİL ŞEHİT OLDU( OLAY YERİ)-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) KULP İLÇESİNDE PKK'LI TERÖRİSTLERİN ...
Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlara teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan sosyal mesafe kuralına uyan ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 219’uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 219’uncu gününde
(Görüntülü) KULP İLÇESİNDE PKK'LI TERÖRİSTLERİN SALDIRISI SONUCU 5 SİVİL ŞEHİT OLDU( OLAY YERİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KULP İLÇESİNDE PKK'LI TERÖRİSTLERİN ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 219'uncu gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 219'uncu gün
HDP önündeki eylemde 219'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 219'uncu gün
Evlat nöbetindeki aileler PKK’nın Kulp saldırısını kınadı Şevket Bingöl: “Bunlar bu kahpelikle, bu parayla bizim halkımızı öldürüyorlar. Kürtleri öldürüyorlar”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler PKK’nın Kulp saldırısını ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da PKK'dan EYP'li tuzak; orman işçileri yaralı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da PKK'dan EYP'li tuzak; orman ...
Vefa ekibi sokağa çıkamayan yaşlıların bağlarını budadı
YEREL HABERLER Vefa ekibi sokağa çıkamayan yaşlıların bağlarını ...
Diyarbakır'daki spor camiasından korona virüs seferberliği
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki spor camiasından korona virüs ...
Balkondan kavgayı seyreden gencin başına kurşun isabet etti
YEREL HABERLER Balkondan kavgayı seyreden gencin başına kurşun ...
Veteriner hekim Emre Meşe: "Evcil hayvanlarda korona virüs belirtisi ülkemizde görülmemiştir"
YEREL HABERLER Veteriner hekim Emre Meşe: "Evcil hayvanlarda korona ...
Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; ...
Eğil'de korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Eğil'de korona virüs önlemi
(Görüntülü) Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ekibi budadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayan çiftçinin bağını 'Vefa' ...
Korona virüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar
YEREL HABERLER Korona virüse karşı eczaneyi naylonla kapladılar
Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; ...
Abbas Gündüz: "Kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır"
YEREL HABERLER Abbas Gündüz: "Kahramanlıklar gösteren emniyet ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da PKK'dan EYP'li tuzak; orman işçileri yaralı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da PKK'dan EYP'li tuzak; orman ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Kulp’taki semt pazarlarında korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Kulp’taki semt pazarlarında korona virüs önlemi
Diyarbakır'da teröristler sivillere saldırdı: 5 şehit
YEREL HABERLER Diyarbakır'da teröristler sivillere saldırdı: 5 şehit

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X