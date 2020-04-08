Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (3)

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

<br>OPERASYON KARADAN VE HAVADAN SÜRDÜYOR<br>Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında ormana odun toplamaya giden sivillerin aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 vatandaşın şehit olduğu bölgede başlatılan operasyon karadan ve havadan devam ediyor. Karadan askerlerin ormanlık arazide yürüttüğü operasyona havadan da İHA ve SİHA'lar destek veriyor. Askerlerin saldırının yapıldığı Güleç kırsalını araç ve insan geçişlerine kapattığı bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürdürülürken, saldırıda şehit olan Sedat Hazar, Ali Yıldız, Hacı Akdeniz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişinin morgdaki otopsilerinin devam ettiği koronavirüs salgını nedeniyle kısa sürede defnedilecekleri belirtildi.Mücahit YOLCUNurettin FİDANCAN/ KULP (Diyarbakır),(DHA)<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Kulp Mücahit YOLCU<br>2020-04-08 13:49:45<br>

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