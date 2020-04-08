Diyarbakır'da PKK'dan orman işçilerine EYP'li tuzak; 5 şehit (4)

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<br>ŞEHİTLERDEN 2'Sİ EMEKLİ KORUCU<br>Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin, ormana odun kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında yola tuzakladığı EYP'yi infalak ettirdiği saldırıda şehit olan Alaattin Yıldız (50), Hacı Akdeniz (50), Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa'nın (32) otopsi işlemleri sürüyor.<br>KIZI PKK'DAN KAÇIP TESLİM OLMUŞ<br>Sivil şehitlerden Hacı Akdeniz ve Alaattin Yıldız'ın emekli güvenlik korucusu olduğu belirlendi. Hacı Akdeniz'in kızı Fatma'nın 2012'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı, 2019'da ise kaçıp güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.<br>Şehitlerden Tanrıkulu, Erboğa ve Yıldız'ın 5'er, Hazar'ın 4 ve Akdeniz'in 2 çocuk babası olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Kulp Mücahit YOLCU<br>2020-04-08 15:53:37<br>

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