Diyarbakır’da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

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Diyarbakır’da korona virüs ile mücadele süresinde kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, korona virüs mücadelesi sürecinde kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için 9 Nisan’dan itibaren serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.

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