Kulp şehitleri toprağa verildi

"Bu gidiş gidiş değil"

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Terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 5 sivil, Diyarbakır’da düzenlenen törenin ardından Kulp ilçesinde toprağa verildi.

Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesinde odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca daha önce toprağa tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda Burhan Tanrıkulu, Hacı Akdeniz, Sedat Hazar, Ahmet Erboğa ve Alaattin Yıldız şehit olmuştu. Otopsilerinin tamamlanmasının ardından şehitler için tören düzenlendi. Törenin ardından sivil şehitlerin cansız bedenleri Kulp’a gönderildi.

Kulp'a götürülen cenazeler ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

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