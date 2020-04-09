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Bismil’de korana virüs tedbirleri arttırıldı

İHA

Bismil’de korana virüs tedbirleri arttırıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında araç ve yayalar geçişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Diyarbakır'da, yeni tip korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Bismil ilçesine araç ve yayaların giriş çıkışları kontrolü sağlanmaya başlandı. Polis ekipleri tarafından sosyal mesafe kuraları uymaları için halkı sık sık uyarıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsün yayılmasını önlemek, virüsün vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında Bismil ilçesinde en işlek ve yoğun olan İstasyon Caddesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çift yönlü olarak her gün saat 08.0018.00 saatleri arasında motorlu araç trafiğine kapatıldı. İstasyon caddesinde yaya trafiği de oluşturulacak ‘yaya kontrol noktaları’ vasıtası ile kontrollü olarak sağlandı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bismil Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemizin en işlek ve yoğun olan caddesi olan İstasyon Caddesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çift yönlü olarak her gün saat 08.0018.00 saatleri arasında motorlu araç trafiğine kapatılmıştır. İstasyon caddesinde yaya trafiği de oluşturulacak ‘yaya kontrol noktaları’ vasıtası ile kontrollü olarak sağlanacaktır. Zorunlu işi olmayanların İstasyon Caddesindeki yoğunluğunu azaltmak ve cadde genelini yayalara tahsis etmek suretiyle vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına azami özen göstermesi amaçlanmaktadır. Ülke olarak yoğun mücadele gösterdiğimiz bu süreçte Bismilli hemşehrilerimizin gereken anlayışı göstereceğini umuyoruz. Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım, kalabalık ortamlardan kaçınalım, getirilen sınırlamalara mutlaka uyalım” dedi.

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