Diyarbakır’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

"Bu gidiş gidiş değil"

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Diyarbakır’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran şiddetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarına sığınırken, birçok araç göle dönen yolda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yağışların gece yarına kadar süreceği öğrenildi.

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