Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde (2)

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA<br>Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan güvenlik güçleri 6 şüpheli belirledi. Ekipler şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, evinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU<br>2020-04-09 20:25:10<br>

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