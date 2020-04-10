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Dicle'de korona virüs önlemleri arttırıldı

İHA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs önlemi arttırıldı. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarına sensörlü olan ve içinde dezenfekteli suyun bulunduğu akıllı cihazlar yerleştirdi.

Dicle'de korona virüs önlemleri arttırıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs önlemi arttırıldı. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarına sensörlü olan ve içinde dezenfekteli suyun bulunduğu akıllı cihazlar yerleştirdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgınını önleme noktasında tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dicle'nin çeşitli noktalarına sensörlü olan ve içinde dezenfekteli suyun bulunduğu akıllı cihazlar yerleştirildi. Korona virüsün ilçede yayılmasının önüne geçmek için çalıştıklarını belirten Dicle Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürü İskender Dayan, "Diclelilerin sağlığını korumak için görevimizin başındayız. Daha önce belediye ekipleri olarak, ilçemizde caddeleri dezenfekteli suyla yıkayıp, tedbir amaçlı halk pazarı girişinde ücretsiz eldiven ve maske dağıtmıştık. Şimdi de ilçemizde korona virüsün yayılmaması için yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. İlçenin çeşitli noktalarına sensörle çalışan ve içinde dezenfekteli suyun olduğu akıllı cihazlar yerleştirdi. Sensörle çalışan bu akıllı cihazların yanından geçen vatandaşlar, dezenfekteli suyu kullanabilirler. Vatandaşlarımızı sosyal mesafeye uymalarını, gereksiz yere dışarı çıkmayıp evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Dicle’de yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Dicle ve Dicleliler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Vatandaşlar korona virüsün yayılmasını önleme noktasında çalışmalarına devam eden belediye ekiplerine teşekkür etti.

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