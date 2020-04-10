Amedspor'un eski başkanlarından Avcı’nın test sonucu negatif çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in eski kulüp başkanlarından İhsan Avcı’nın korona virüs testi sonuçları negatif olduğu belirtildi.

Diğer bulgular açısından koruma amaçlı olarak hastanedeki tedavisine devam edilen İhsan Avcının, bir süre daha gözetim altında kalacağı bildirildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Yeni tip korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan eski kulüp başkanlarımızdan İhsan Avcı’nın test sonuçları negatif çıkmıştır. Diğer bulgular açısından koruma amaçlı olarak hastanedeki tedavisine devam edilmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak ailesinin ve sevenlerinin arasına dönmesini diliyoruz.”

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