DÜ’de korona virüs önlemleri arttırıldı

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs önlemleri kapsamında enfeksiyon ve kontaminasyon önleme çalışmaları hassasiyetle devam ediyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında Dicle Üniversitesi genelinde enfeksiyon ve kontaminasyon önleme çalışmaları hassasiyetle takip ediliyor. Başta hastane olmak üzere tüm girişlerde ateş ölçer, maske ve el dezenfektan önemleri uygulanıyor. Giriş yapan vatandaşlara ve personellere maske dağıtılıp elleri dezenfekte ediliyor.

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