Kavgayı izlerken başına kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde evinde oturduğu esnada dışarıda gelen kavga sesiyle balkona çıkan ve kafasına kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan 26 yaşındaki Yakup Demircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, 7 Nisan akşamı Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evde otururken dışarıda kavga sesleri duyunca evinin balkonuna çıkan 26 yaşındaki Yakup Demircan, başına bir mermi isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören, 1 yılık evli olduğu öğrenilen Yakup Demircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili mahkemeye çıkartılan iki zanlı adli denetim şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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