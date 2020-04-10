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Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi

DHA

DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınına yakalanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Diyarbakır'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Selahat Dabak, kızı Eylem Dabak, Fikri Köylü eşi Adalet Köylü ve Şemsettin Dayan, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA) 2020-04-10 20:59:11

Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınına yakalanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Diyarbakır'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Selahat Dabak, kızı Eylem Dabak, Fikri Köylü eşi Adalet Köylü ve Şemsettin Dayan, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)<br>2020-04-10 20:59:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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