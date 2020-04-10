Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınına yakalanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Diyarbakır'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Selahat Dabak, kızı Eylem Dabak, Fikri Köylü eşi Adalet Köylü ve Şemsettin Dayan, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)<br>2020-04-10 20:59:11<br>
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