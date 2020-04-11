Kulp hayalet şehre döndü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde korona virüsle mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Kulp ilçesi genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından ilçe genelinde farklı noktalarda kontroller ve devriyelerini gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde yapılan duyurunun ardından vatandaşlar fırın ve marketlere akın edip erzak stoku yaptı. Gece 00.00'da yasağın başlamasıyla polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen vatandaşlar evlerine geri döndü. Bu sabah itibarıyla sokaklarda insan kalmadığı gözlendi. Her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Yeni Mahalle, Turgut Özal Mahallesi, Eski Mahalledeki caddelerinin boş kalması adeta Kulp ilçesini hayalet şehre döndürdü.

Sokağa yalnızca istisna olarak tutulan meslek sahipleri çıktı. Fırınların ekmek dağıtımının devam ettiği ve eczanelerin açık olduğu diğer tüm dükkanların ise kapalı olduğu objektiflere yansıdı. Öte yandan Kulp Diyarbakır ve Kulp Muş karayolları da sessizliğe büründü.

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