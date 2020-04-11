Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

İHA

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu 31 ilde uygulamaya koyduğu iki günlük sokağa çıkma yasağından sonra bugün Diyarbakır'ın 400 bin nüfuslu ölçüsü Bağlar’ı sessizlik sardı.
Diyarbakır nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan ve 36 ilden büyük olan Bağlar ilçesinde yasak kararı sonrasında sokaklar boş kaldı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için eczaneler, fırınlar ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm iş yerleri kapalı olurken, sokaklarda sadece belediye zabıtaları ve güvenlik güçleri yer aldı. Belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı sonrasında 65 yaş üstü yaşlı, kronik hasta, engelli ve hamile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim etti. Bağlar Belediyesi, açık olan eczane ve benzin istasyonlarının listesini kendi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Konulan yasak ve alınan tedbirlerin amacı aziz milletin sağlığını korumak içindir diyen, Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tedbirlere ve yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma yasağına uymadı 790 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymadı 790 lira ceza kesildi
Dicle Kaymakamlığı’ndan yasağa uyan vatandaşlara teşekkür
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamlığı’ndan yasağa uyan vatandaşlara ...
Kulp hayalet şehre döndü
YEREL HABERLER Kulp hayalet şehre döndü
Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı helikopterle ...
HDP önündeki aileler, oturma eylemini kaldıkları otelde sürdürdü
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler, oturma eylemini kaldıkları ...
(Görüntülü) Diyarbakır güne sessiz başladı (DRONE İLE BİRLİKTE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır güne sessiz başladı (DRONE İLE ...
Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
HDP önündeki aileler evlet nöbetine sokağa çıkma yasağı nedeni ile ara verdi
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler evlet nöbetine sokağa çıkma ...
Diyarbakır güne sessiz başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır güne sessiz başladı
İstanbul'dan gelen kadının korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER İstanbul'dan gelen kadının korona virüs testi pozitif ...
Diyarbakır’da öğretmenler 'canlı sınıfta' öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da öğretmenler 'canlı sınıfta' ...
Yeni güne uyanan Silvan sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Yeni güne uyanan Silvan sessizliğe büründü
Diyarbakır’da taklit ve sahte dezenfektanlar toplatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da taklit ve sahte dezenfektanlar ...
Eğil'de korona virüs önlemleri
YEREL HABERLER Eğil'de korona virüs önlemleri
(Görüntülü) Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ...
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağının ardından ...
Diyarbakır'da vatandaşlar marketlere akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da vatandaşlar marketlere akın etti
Ağabeyinin üzerine mal olduğu gerekçesiyle engelli maaşı iptal edildi iddiası
YEREL HABERLER Ağabeyinin üzerine mal olduğu gerekçesiyle engelli ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da koronavirüs hastaları ...
Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla ...
Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı 
YEREL HABERLER Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı 
Kavgayı izlerken başına kurşun isabet eden genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kavgayı izlerken başına kurşun isabet eden genç ...
DÜ’de korona virüs önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER DÜ’de korona virüs önlemleri arttırıldı
Amedspor'un eski başkanlarından Avcı’nın test sonucu negatif çıktı
YEREL HABERLER Amedspor'un eski başkanlarından Avcı’nın test sonucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X