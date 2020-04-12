Raylarda stop eden araca tren çarptı

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde tren, rayların üzerinde stop eden araca çarptı. Sürücü, treni fark edince otomobilden inerek kendini kurtardı.

Olay, dün gece Yenişehir ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan tren raylarında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 ALR 745 plaklı otomobil, tren raylarından geçerken takılı kalarak stop etti. Aracını çalıştırmaya çalışan sürücü, treni fark edince otomobilden inerek kendini kurtardı. Hızla ilerleyen tren, arabaya çarparak kullanılamaz hale getirdi. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili incelme başlatıldı.

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