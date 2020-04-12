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Bağlar’da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

İHA

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte edip daha steril bir hale getirdi.

Bağlar’da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri boş kalan cadde ve sokakları dezenfekte edip daha steril bir hale getirdi.
Hummalı çalışmanın ardında sokaklar hijyen bir görünümüne kavuşurken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ekiplere teşekkür etti. Beyoğlu, “Ülkemizin salgın ile mücadele etmeye başladığı günden bu yana zaman ve mesai gözetmeden milletimize fedakarca hizmet eden belediyemizdeki değerli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sürekli olarak temizlediğimiz cadde ve sokaklarımızı iki günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de dezenfekte ederek steril hale getirdik” dedi.

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