Vali Güzeloğlu'ndan Diyarbakırlılara çağrı: "Yasak kalktıktan sonra lütfen dışarıya hücum etmeyelim"

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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır halkını yasak bittikten sonra, "Dışarıya çıkınca her şeye hücum etmeyelim" uyarısında bulundu.

Vali Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yasak bittikten sonra vatandaşlara çağrıda bulundu. Vali Güzeloğlu, "Lütfen dışarıya hücum etmeyelim. Sokağa çıkma yasağı bittikten sonra dışarıya çıkabilenlerden ricamız, panik ve telaşla dışarıda herkes ile aramızdaki sosyal mesafeyi koruyalım. İhtiyaçlarımızı karşılarken virüs kapmayalım. Lütfen dikkat edelim" dedi.

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