Dicle'de 2 ev korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dicle'de 2 ev korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

İHA

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı bir köyde, 2 ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Dicle'de 2 ev korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı bir köyde, 2 ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Çin’in Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ederken bir yandan da karantina uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda Dicle'ya bağlı bir köyde korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşın temas ettiği iki ailenin bulunduğu ev karantinaya alındı. Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, "Dicle'da bir vakamız var. Hasta korona virüse dair bir semptom göstermedi. Başka hastalıktan dolayı inme geçirdi. Korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmalarımız var. Testi pozitif çıkan vatandaşın temas ettiği Dicle ilçesine bağlı köydeki 2 ev, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Testi pozitif çıkan vatandaşın çevresinde birkaç kişiden numune aldık. Onların sonucu negatif geldi. Şüphelendiğimiz birkaç kişiden daha numune alacağız. Gelen sonca göre süreci yöneteceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Diyarbakır'da, Musa Anter Caddesi'ne araç girişi sınırlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da, Musa Anter Caddesi'ne araç ...
Bakan Soylu'nun göreve devam etmesi şehit ve gazi yakınlarını sevindirdi
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun göreve devam etmesi şehit ve gazi ...
Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyacını vefa ekibi sağladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyacını vefa ...
Çermik'te cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çermik'te cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Diyarbakır'da, Musa Anter Caddesi'ne araç girişi sınırlaması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Musa Anter Caddesi'ne araç girişi ...
(Görüntülü) Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da, yasağın ardından ...
Diyarbakır'da korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korona virüsü yenen 10 hasta alkışlar ...
(Görüntülü) HDP önündeki eylemde 224'üncü gün 
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP önündeki eylemde 224'üncü gün 
Diyarbakır’da yasak sonrası güneşli havayı gören vatandaşlar sokakları doldurdu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yasak sonrası güneşli havayı gören ...
Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, yasağın ardından hareketlilik
Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik korucuları, şehit ve gazi ailelerini sevindirdi Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "İstifanın kabul edilmemesi vatanını, devletini, milletini ve bayrağını seven herkesi sevindirmiş ve mutlu etmiştir"
YEREL HABERLER Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi güvenlik ...
HDP önündeki eylemde 224'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 224'üncü gün
Kulp'ta hayat kısmen normale döndü
YEREL HABERLER Kulp'ta hayat kısmen normale döndü
Başkan Beyoğlu iş yerlerini açan esnafa maske dağıtıp teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu iş yerlerini açan esnafa maske dağıtıp ...
Sokağa çıkma yasağı kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı kalktı, evlat nöbetindeki aileler ...
Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları ...
Vali Güzeloğlu'ndan Diyarbakırlılara çağrı: "Yasak kalktıktan sonra lütfen dışarıya hücum etmeyelim"
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu'ndan Diyarbakırlılara çağrı: "Yasak ...
Bağlar’da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Bağlar’da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Vali Güzeloğlu'ndan sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu'ndan sokağa çıkma yasağına uyan ...
Diyarbakır'da sessizlik; tarihi mekanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sessizlik; tarihi mekanlar boş kaldı
(Görüntülü) Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağın 2. günü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağın 2. ...
Diyarbakır'da zırhlı polis aracından vatandaşlara 'Şemmameli' moral
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zırhlı polis aracından vatandaşlara ...
Sokağa çıkma yasağı nedeni ile tarihi mekanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı nedeni ile tarihi mekanlar boş ...
Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X