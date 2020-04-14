(Görüntülü) Diyarbakır'da 305 kilo esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR'da jandarma tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 305 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bingöl'den Adana'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi elde edildi. Hemen çalışma başlatan ekipleri, Hani ilçesi Veziri mevkisinde yol kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasından 'dur' ihtarına rağmen kaçarak uzaklaşan araç takibe alındı. Kısa süreli takiple durdurlan araçta 305 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Esrar ve tabancaya el konulurken, araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır <br>2020-04-14 10:50:56<br>

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