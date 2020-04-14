Çınar’da bazı yollarda trafiğe kısıtlama getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun fazla olması nedeni ile Atatürk Bulvarı 08.00 ila 18.00 arasında araç trafiğine kapatıldı.

Çınar Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarının insan yoğunluğunun yüksek oranda olmasından dolayı korona virüs salgınını önleme kapsamında 08.00 ile 18.00 saatleri arası araç trafiğine kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.