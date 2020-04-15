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Virajı alamadı köprüden uçtu: 2 yaralı

İHA

Diyarbakır'da bir ticari araç virajı alamadı köprüden uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.

Virajı alamadı köprüden uçtu: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir ticari araç virajı alamadı köprüden uçtu, kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 47 PC 042 plakalı ticari araç sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerleri parçalayarak köprüden uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, kaza anında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken kazaya karışan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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