Hafif ticari araç, alt geçide uçtu: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bariyeri aşıp, alt geçide uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. <br>Kaza, gece saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 PC 042 plakalı hafif ticari araç, Park Orman Alt Geçit Köprüsü'ndeki virajda kontrolden çıkarak beriyeri aşıp, alt geçide uçtu. Kazada ters düşen araçtaki 2 kişi yaralndı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-04-15 00:09:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.