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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününde

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 226'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 226’ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 226’ncı gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, çocuğuna çağrıda bulundu. Demir, "Oğlumun peşini bırakmadım, Rakka, Irak, Şengal’e ve Kandil’e gittim, 5 yıldır oğlumun peşini bırakmadım madem kendi iradesiyle gitmiş neden göstermiyorlar? Bana oğlumu göstersinler kendi iradesiyle gittiğini söylesin onun peşini bırakacağım, evimde oturacağım. Bunların dini imanı ve merhameti yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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