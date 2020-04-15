Başkan Beyoğlu: "Bir yılda gönüller kazanmayı başardık"

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, birinci yıllarını geride bıraktıklarını belirterek hizmet bakımından ihmal edilen 400 bin nüfuslu ilçede kısa zamanda halkın gönlünü kazanmayı başardıklarını söyledi.

Birinci görev yılında yapılan hizmetleri değerlendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, elde ettikleri en önemli başarının vatandaşın gönlünü kazanmak olduğunu kaydetti. Bağlar’da 20 yıl sonra belediye yönetiminin el değiştirdiğini aktaran Başkan Beyoğlu, “Biz yola kararlı ve azimli bir şekilde çıkarak kendi dinamizmimize ve milletimizin ferasetine güvendik. Milletimiz kendisi gibi olanı ve kendisini ihmal etmeyeni bağrına basar. İlk günden itibaren vatandaşlarımızla güçlü bir bağ kurduk. Belediyenin tüm imkanlarını ve kapılarını kendilerine sonuna kadar açtık. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere belediyeler siyaset yeri değil, hizmet yeridir. Milletimize hizmet ederken asla siyasi ayrım yapmadık ve bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Milletimizi ayağımıza getirmedik, biz onların ayağına gittik. Bizim anlayışımızda millete efendilik yok, hizmetkar olmak var. Başkan gibi davranmadık, hizmetkar olmaya gayret ettik. Tevazu, samimiyet ve gayreti ihmal etmedik. Yüz binlerce vatandaşımızı ziyaret ettik, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sağlamaya gayret ettik. Bunu da lütuf olarak değil, onlara olan hizmet borcumuz olarak görmekteyiz. Gönüller kazanmayı arzuladık ve çok şükür elini uzattığımız vatandaşlarımızın dualarına mazhar olduk” dedi.



“Asfalt üretiminde tüm Türkiye’ye örnek olduk”

Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşından asfalt üretmeye başladıklarını dile getiren Başkan Beyoğlu, bu durumun bölgede bir ilk olduğunun altını çizdi. Başkan Beyoğlu, “Vatandaşımızın arazilerini bu taşlardan temizleyerek tarıma kazandırdığımız gibi bu iş için kurduğumuz asfalt plent tesisinden ürettiğimiz asfalt ile de hem belediyemizi mali yükten kurtarıyoruz hem de ilçemizi dünyanın en kaliteli ve en uzun ömürlü asfaltına kavuşturuyoruz. İlk etapta yılda 600 bin ton asfalt üreteceğiz ama bu zamanla ihtiyaca ve bize gelen kurumların ve işletmelerin talebine göre artacak. Belediyemiz bu işten inşallah gelir elde ederek bu işin maliyetini sıfırlayıp kar elde edecek. Karacadağ bazalt taşından sıcak asfalt üreterek bu konuda Türkiye’ye örnek oldu. Bir yandan korona virüs salgını ile mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan kendi üretmiş olduğumuz asfalt ile cadde ve sokaklarımızda asfalt çalışması yapıyoruz. Dünyanın en kaliteli ve en uzun ömürlü asfaltı ile ilçemizi modern yollara kavuşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



“En büyük hayalimiz kentsel dönüşüme start vermek”

Kentsel dönüşüm konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına rapor sunan ilk belediye olduklarının vurgulayan Başkan Beyoğlu, eski yapıların fazla olduğu Bağlar’da büyük bir dönüşüm başlatmayı amaçladıklarını dile getirdi. Beyoğlu, “36 ilden daha büyük olan Bağlar’ımızın çok ciddi sorunları var. Bunların en başında 275 bin nüfuslu alanı oluşturan eski Bağlar dediğimiz yerdeki çarpık ve eski kentleşme örneği geliyor. En büyük hayalimiz ve hedefimiz Bağlar’da kentsel dönüşümü başlatıp bir yere kadar getirmek. Tabi bu iş 5 yılda bitmez ama biz başlayalım. Bununla beraber devlet politikası haline gelir ve zamanla Bağlar modern bir şehir haline gelir. Göreve geldikten sonra ilk işimiz bu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz, görüşmelerimiz oldu. Bakanlıktan heyetler gelip inceleme yaptı. Son olarak raporumuzu hazırlayıp verdik. Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Bağlar’da kentsel dönüşüm planı olduğunu bizzat açıkladı” şeklinde konuştu.



“Salgın süreci geçtikten sonra projelere ağırlık verilecek”

Bağlar'ın yeni ve modern yüzü olarak kabul edilen Bağcılar bölgemizde 98 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi Projesinin hayata geçirileceğini açıklayan Başkan Beyoğlu, “Proje kapsamında yeşil alanlar ve modern dinlenme alanları oluşturulması amaçlanıyor. Bir diğer önemli proje kentin günlük ticaretteki ana damarlarından birini oluşturan Sakarya Caddesi ile ilgili. Bu alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vereceği destekle valilik, büyükşehir belediyesi ve belediyemizin koordinasyonu ile yenileyerek modern bir alış veriş bölgesi yaratılmasını planlanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Bağlar’ımız için açıkladığı projeler arasında Yeni Sanayi Sitesi yer alıyor. Tüm bu projeleri inşallah devletimizin ve ilgili bakanlıklarımızın desteğiyle hayata geçireceğiz inşallah. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Arada deprem felaketi ve korona virüs salgını olması belki bu süreci biraz uzattı. Ancak bu süreçleri hep beraber aştıktan sonra inşallah projelerimiz başlamış olacak” ifadelerini kullandı.



“Korona virüs ile mücadelede gerekli önlemleri aldık”

Yeni tip korona virüs ile mücadelede en başarılı belediyeler arasında yer aldıklarını belirten Beyoğlu, ilçenin temizlik ve hijyen hizmetlerine özel önem verdiklerini kaydetti. Başkan Beyoğlu, “Göreve geldiğimizde ilçemizde çok ciddi bir temizlik sorunu vardı. Bunu çözmek üzere yetersiz olan araç filomuzu yeni modern çevre dostu olma özelliği olan buharlı araçlar alarak çözdük. Korona virüs salgınından sonra dezenfekte ve hijyene yönelik tedbirlerimizi artırdık. İlçemizdeki tüm kurumları, yaşam alanlarını dezenfekte ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Yine Elazığ’da meydana gelen depremden sonra deprem bölgesine giderek tüm imkanlarıyla burada hizmet veren belediyeler arasında yer aldık. Depremden dolayı ilçemizde hasar gören yapıları tespit ederek gerekli çalışmaları yaptık. İlçemizde terk edilmiş ve vatandaşlarımız için risk oluşturan metruk ve harabe yapılarla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 300 yapının yıkımını gerçekleştirdik” dedi.



“Sosyal belediyecilikte önemli başarı yakaladık”

Sosyal belediyeciliğe ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Beyoğlu, bugüne kadar yüz binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa destek sağladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, “İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş üstü yaşlı, engelli, hamile ve kronik hastalarla ilgili kararından sonra belediyemiz bünyesinde ekipler ve iletişim ağları kurarak 700’den fazla haneye ihtiyaçlarını ulaştırdık. Bunları belediyemizin imkanlarıyla temin ediyoruz. Benim hemşehrim, vatandaşım sıkıntı içindeyse ben rahat uyuyamam. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Göreve geldiğimizden bu yana zaten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olarak sosyal belediyecilik görevimizi icra ediyoruz. Gönüller inşa etmekten ve dua almaktan daha güzel bir duygu olamaz. Bundan sonra da sosyal belediyeciliği, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği gibi üç temel hedefimizi bir arada yürütmeye çalışacağız. Öncelik yaşadığımız bu salgınla mücadele etmek ve bu riski geride bırakmak. Bunu aştıktan sonra ilçemizi ihya edecek projelerimizi tek tek hayata geçirmeye odaklanacağız” diye konuştu.

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