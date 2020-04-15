İhtiyaç sahibi aileye Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, korona virüs nedeni ile işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı çeken 3 çocuklu aileye sahip çıktı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep Başhan Ekin, korona virüs nedeni ile işsiz kaldı. Maddi olarak zor günler geçiren Ekin’e Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıktı. Ailesinin geçimini sağlamak için evlere temizliğe gittiğini kaydeden Ekin, “Korona virüs başladıktan sonra bu imkanımı da kaybettim. Yüklü miktarda elektrik, doğalgaz ve su borcumuz var. Buzdolabımız yok, çamaşır makinemiz olmadığı için elbiseleri komşulara gönderiyorduk ancak salgın başladıktan sonra onlar da haklı olarak kabul etmiyor. Hiçbir gelirimiz yok, komşular yardım etmese o gün aç kalıyoruz” dedi. Başkan Beyoğlu, durumu öğrendikten sonra Bağlar Mevlana Halit Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep Başhan Ekin ile ailesine gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan destek paketleri gönderdi.



"Başkanın bu konularda duyarlı olduğunu biliyordum"

Belediye ekiplerini karşısında gören ihtiyaç sahibi kadın, duygu dolu anlar yaşadı. Daha önce maddi durumlarının iyi olduğunu ancak son dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Zeynep Başhan Ekin, duyarlı davranışından dolayı Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. 3 çocuğunun da küçük yaşta olduğunu ifade eden Ekin, “Hüseyin başkanın bu konularda duyarlı olduğunu biliyordum. Allah razı olsun bize bu desteği sağladı. Allah kimseyi yoksullukla imtihan etmesin. Yaşamayan bilmez, gerçekten zor bir durumdayız. Evimizde hiçbir şey yok. Hüseyin başkanın desteği bizi çok mutlu etti. Ben çalışarak ailemi geçindirmek istiyorum. Benim isteğim bana kalıcı iş imkanı sağlansın. Çocuklarımı bu şekilde büyütmek ve okutmak istiyorum” diye konuştu.

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