Diyarbakır’da korona virüsü yenen 12 hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde korona virüs tedavileri tamamlanan 12 hasta, sağlık personellerinin alkışları arasında taburcu edilip evlerine gönderildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 12 hasta iyileşti. Virüsü yenen 12 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek evlerinde gönderildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alikemal Kadiroğlu, şimdiye kadar 64 vakanın taburcu edildiğini söyledi. Prof. Dr. Kadiroğlu, "Bizler üniversite hastanesi yöneticileri olarak hemen bilim kurulumuzu kurduk, hastane içi ve dışında planlamalarımızı yaptık. Kalp hastanesini pandemi hastanesi olarak dizayn ettik, 63 klinik yatak, 42 yoğun bakım olarak hastalarımızın hizmetine başladık. Şuana kadar 64 vakayı taburcu ettik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah taburcu sayısı her geçen gün artarak devam edecektir. Bizim hastalarımızdan mutlaka bireysel hijyenlerine ve bireysel korunma tedbirlerine sıkı sıkıya riayet etmeleri, bunu hem kendileri hem de toplumsal kurtuluşumuz için esas" dedi.



11 kişi yoğun bakımda, 5 çocuk tedavi görüyor

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Birim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen de 12 kişiyi bugün taburcu ettiklerini vurgulayarak şuanda hastanede 61 vakanın bulunduğunu, 11 kişinin yoğun bakımda olduğunu ve 5 çocuğun da tedavi gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Çelen, "Bugünde taburcularımız var toplamda 64 hastamızı taburcu ettik. Günlük olarak rutin hastalarımıza tanı ve tedavi devam etmektedir, şuanda toplamda 61 hastamız var bunlardan 11 tanesi yoğun bakım diğerleri klinik servis olmak üzere 5 tane de çocuk hastamız var. Bugün 12 tane hastamız taburcu edildi. Bu hastalarımız tedavilerini aldılar, ak ciğerlerindeki bulgularda düzeldi, evde izolasyon yöntemlerine riayet etme şartıyla tedavilerine evde devam edilecek" diye konuştu.

Taburcu olan hastalardan Aziz Eroğlu ise İstanbul’dan geldiğini aktararak, "8 gündür buradayım kalp hastalığı için geldim, korona virüs testim pozitif çıktı. Kötü bir süreçti, her gün ilaçlarla tedavi edildim. İlk başta negatif çıktı sevindim sonradan pozitif çıktı. Şuan çok şükür kendimi iyi hissediyorum, taburcu oldum. Vatandaşlara her gün çağrı yapılıyor, temiz tutsunlar kendilerini, mesafeli olup su içip ve meyve yesinler. İnsanlar zor durumda Allah yardımcıları olsun, hem sağlıkçılar hem de bizim için. Şimdi eve gideceğim, İstanbul’dan misafir olarak geldim, burada kaldım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından taburcu olan 12 vatandaş, sağlık personellerinin alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

