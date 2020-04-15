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Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçi toprağa verildi

İHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Yasin Sağır (28), memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesinde toprağa verildi.

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçi toprağa verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Yasin Sağır (28), memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesinde toprağa verildi.
Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş olayda işçi Yasin Sağır şehit olmuştu.
Şehit işçinin cansız bedeni memleketi Dicle'ye bağlı Pekmezciler Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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