Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan işçi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Yasin Sağır (28), memleketi Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler Mahallesinde toprağa verildi.

Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Kösreli köyü kırsalında yapımı devam eden Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş olayda işçi Yasin Sağır şehit olmuştu.

Şehit işçinin cansız bedeni memleketi Dicle'ye bağlı Pekmezciler Mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.