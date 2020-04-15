Lice’de bir bölge karantinaya alındı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Küme evleri korona virüs salgını nedeni ile karantinaya alınarak giriş çıkışlar kapatıldı.

Lice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 26. maddesi gereğince Küme evleri içerisinde belirlenen yerlerin karantinaya alındığı ve giriş çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

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