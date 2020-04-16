Silvan'da çocuk oyun parkları dezenfekte edildi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu'nun talimatıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki çocuk oyun parkları dezenfekte edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgın tedbirleri alınmaya devam ediyor. Silvan Kaymakamlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri periyodik temizlik çalışmaları kapsamında koordineli bir şekilde gecegündüz demeden çalışarak temiz bir Silvan için mücadele veriyor. Halkın yaşam alanlarında kirliliğin en aza indirilmesi konusunda hassasiyetle çalışmalarını sürdüren ekipler, çocukların vazgeçilmesi parkların daha hijyenik olması için bir dizi çalışma yapıyor. Hastalık bulaşma riskinin yüksek olduğu çocuk parkları ve park içerisindeki oyuncaklar, ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak başlatılan detaylı hijyenik temizlik çalışmasında, ilçedeki çocuk oyun parklarındaki oyun grupları insan ve herhangi bir olumsuzluk etkisi olmayan özel dezenfektanlarla yıkadı.

Çocukların daha hijyenik alanlarda vakit geçirmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Silvan kaymakamı Mehmet Uslu, "Silvan'da yeşil alanların, doğası ve sağlıklı yaşam konusunda Güneydoğunun göz bebeği, örnek bir ilçesidir. Ekiplerimiz daha temiz bir Silvan için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Vatandaşlarımızın ilçemizde bulunan çocuk parkalarını korkusuzca güvenle kullanabilmesini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın oynadığı parkları ve oyun gruplarını doğaya zarar vermeyen dezenfektanlar ile temizleniyor hijyenin sağlıyoruz. Vatandaşlarımızda ricamız evlerinde kalıp dışarıya çıkmamalarıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.