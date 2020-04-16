Silvan'da 2'si kardeş 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2'si kardeş 4 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.

Silvan'da yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleri ile Dr. Yusuf Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Silvan ilçesi Bağlar Mahallesinde ikamet eden 2 kişinin daha korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.

Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar Diyarbakır'a sevk edildi.

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