HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 227'inci gününde Ailelerin direnişi korona virüse rağmen devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 227’inci gününde sürerken, HDP il binası önünde oturma eyleminde olan abla Zekiye Bozak, kardeşinin acısı ile yaşadıklarını anlatarak kardeşine dön çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 227’inci gününe girdi. 30 Ağustos 2019'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın babası Şahap, annesi Fevziye Çetinkaya ve ablası Zekiye Bozak, 3 Eylül 2019 tarihinde HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi başlatmıştı. 227 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olan abla Zekiye Bozak, kardeşinin acısı ile yaşandıklarını anlatarak kardeşine dön çağrısında bulundu.



“Ben köye gittiğimde her yerde kardeşimin izi var dayanamıyorum”

Kardeşini 7,5 aydır beklediğini belirten Bozak, “Ben kardeşime sesleniyorum. Beni görsün lütfen dönsün eve, gerçekten ailemiz perişandır. Annem çok üzgündür, annemin sesi gitmiş ve ben artık annemle konuşamıyorum. Annem bana diyor, ‘kızım gel köye’ ben anneme diyorum anne ben dayanamıyorum köyde. Ben köye gittiğimde her yerde kardeşimin izi var ben dayanamıyorum” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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