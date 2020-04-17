Diyarbakır’da Anadolu Selçuklu dönemine ait bin 389 gümüş sikke ele geçirildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, Anadolu Selçuklu dönemine ait bin 389 adet gümüş sikke ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Silvan ilçesinde ikamet eden 4 şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi niteliği olduğu değerlendirilen gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Şüpheli şahısların fiziki takibi sonrasında 16 Nisan 2020 Perşembe günü Silvan ilçe merkezinde alıcı şahıslar ile buluştukları esnada icra edilen operasyonda bahse konu şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada Anadolu Selçuklu dönemine ait bin 389 adet gümüş sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen tarihi sikkeler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, olayla ilgili 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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