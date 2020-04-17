Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 sikke ele geçirildi

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesinde 4 kişinin ellerinde bulunan gümüş sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma takibe aldığı şüphelileri, 16 Nisan Perşembe günü, 3 alıcıyla buluştukları sırada yakaladı. Şüpheliler ile birlikte Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkeler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)<br>2020-04-17 09:53:09<br>
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