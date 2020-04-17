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(Görüntülü) Sağlık çalışanlarının koronavirüs mesaisi

DHA

(Görüntülü) Sağlık çalışanlarının koronavirüs mesaisi

 <br>DİYARBAKIR'da koronavirüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanları yoğun mesai yürütüyor. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, acil sağlık ekiplerinin Covid-19 vakalarına müdahale sürecini ve ekiplerin vakaya giderken nasıl hazırlandıklarını anlattı.<br>Koronavirüs ile mücadelede vatandaşlarla ilk teması kuran 112 Acil Sağlık ekipleri en iyi sağlık hizmetini sunmak için hayatlarını ortaya koyuyor. Sağlık çalışanları hem olası hastaları, hem kendilerini virüsten korumak için özel kıyafet ve malzemelerle izole olduktan sonra göreve başlıyor. <br>Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan Karakaş, hem vaka öncesi, hem de vaka sonrası ambulansların sürekli dezenfekte edildiğini belirterek, "Komuta kontrol merkezimize çağrı düştüğü zaman buradaki arkadaşlarımız bakanlığımızın triyaj uygulamasına göre değerlendiriyor ve vakayı eğer olası bir korona vakası olarak değerlendiriyorsa ekibe bu yönde bilgi veriyor. Ekibimiz bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan kişisel koruyucu malzemelerini giyerek vakaya çıkıyorlar ve gerekli müdahalede bulunuyorlar. Kişisel koruyucu ekipmanlarımız sağlık personellerimize yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve ilimizde de kullanılan donanımlardır" dedi.<br>'EKİPMANLAR AMBULANS VE İSTASYONLARDA HAZIR BULUNUYOR'<br>Personeli olası bulaştan koruyan ekipman hakkında bilgi veren Dr. Karakaş, "Tulum, cerrahi maske, N-95 ya da FFP2 maske, galoş, yüz siperliği ve gözlük kullanıyoruz. Bütün bu donanımlar tüm ekiplerimizde, ambulanslarında ve kendi istasyonlarında bulunuyor. Vakaya çıktıklarında bu donanımı ekip olarak giyiyorlar ve hızlı bir şekilde vakaya çıkıyorlar. Bu virüsün önünde savaşan sağlık personelleri ama bu savaş sadece bizim verebileceğimiz bir savaş değil. Bu savaşı aslında ülkemizin tamamında veriyoruz. Dünya çapında bir sorunla uğraşıyoruz. Ulusal bir mücadele veriyoruz ve bu mücadelede evinde kalan insanların bu mücadeleye katkıları çok daha büyük. O yüzden lütfen evde kalın ve virüsün yayılımını durdurun. Böylece sağlıklı bir şekilde yeniden normal hayatımıza dönelim" diye konuştu.<br>'EVDEN ÇIKMAMAK EN BÜYÜK TEDBİR'<br>Koronavirüs hastalarıyla ilk temas kuranlardan Acil Tıp Teknisyeni İsmet Karakurt, salgından korunmada en etkili tedbirin izolasyon, hijyen ve sosyal mesafe olduğuna dikkati çekti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Karakurt, "Kesinlikle evden çıkmasınlar. Bu süreçte bize yardımcı olsunlar. Evden çıkmamak en büyük tedbirdir. Ellerini de sık sık yıkasınlar" tavsiyesinde bulundu.<br>Paramedik Songül Baykuş de olası koronavirüs vaka anonsu geldiği zaman nasıl hazırlandıklarını anlatarak, şunları kaydetti:<br>"Komuta Kontrol Merkezi'nden bize anons geldiği zaman koruyucu ekipmanlarımızı giyerek çıkıyoruz. Bunlar tulumlardan oluşan N95 maske, gözlükler ve siperlikler şeklinde giydiğimiz koruyucu ekipmanlarımız. Hasta başına gittiğimiz zaman hastaya eldiven ve maske veriyoruz. Onu da korumamız gerekiyor. Hastayı izolasyon çadırı dediğimiz yan tarafında eldivenler olan çadıra alıyoruz ve çadırda o şekilde müdahale ediyoruz. Hastayı hastaneye transfer ettiğimiz zaman öncelikle hastanedeki güvenlik ekiplerine bilgi veriyoruz. Koridorlar boşaltılıyor. Hastayı en uygun ve güvenli bir şekilde başka vatandaşlarımıza bulaştırmamak adına bu şekilde önlem alarak hastanın transferini sağlıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır <br>2020-04-17 09:59:38<br>

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