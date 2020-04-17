Dicle'de halk kütüphanesi açılacak

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde halk kütüphanesinin açılması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, yaklaşık 2 ay önce Dicle'ye gelerek, konuyu ziyaret ettiği Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin’le görüşmüş, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin’le birlikte halk kütüphanesine çevrilecek olan binada incelemelerde bulunmuştu. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Dicle'de halk kütüphanesini en kısa zamanda açacaklarını belirterek, "Dün konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüz yetkilileri ile görüştüm, takip ediyorum" dedi.

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