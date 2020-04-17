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Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´nde

DHA

Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´ne alındı. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Üniversitesi'nce bir süre önce dosya hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan dosyayla Zerzevan Kalesi'nin, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Başvuruyu...

Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´nde

<br>Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi´ne alındı.<br>Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Üniversitesi'nce bir süre önce dosya hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan dosyayla Zerzevan Kalesi'nin, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Başvuruyu değerlendiren UNESCO, Zerzevan Kalesi'ni Dünya Mirası Geçici Listesi´ne aldı.<br>TÜRKİYE'DE, DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ SAYISI 83 OLDU<br>Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nin yanı sıra Ankara'daki Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir'deki Tarihi Liman Kenti, Osmaniye'nin Karatepe Arslantaş Arkeolojik Alanı ve Kayseri'deki Korkmaz Vadisi'yle birlikte UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kültür varlığı sayısının 83'e yükseldiği duyuruldu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN<br>2020-04-17 11:47:06<br>

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