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Diyarbakır Valiliğine Vefa Sosyal Destek Gruplarında hizmet için 31 araç hibe edildi

İHA

Diyarbakır Valiliğine korona virüsle mücadele kapsamında 17 ilçede görev yapan Vefa Sosyal Destek Gruplarının hizmet etmesi için 31 araç hibe edildi.

Diyarbakır Valiliğine Vefa Sosyal Destek Gruplarında hizmet için 31 araç hibe edildi

Diyarbakır Valiliğine korona virüsle mücadele kapsamında 17 ilçede görev yapan Vefa Sosyal Destek Gruplarının hizmet etmesi için 31 araç hibe edildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için görev yapan Vefa Sosyal Destek Grupları için Diyarbakır Valiliğine 31 araç hibe edildi. Araç teslim törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra 17 ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri katıldı. Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen törende konuşan Vali Güzeloğlu, Vefa Sosyal Destek Gruplarına hibe edilen ve önümüzdeki bir aylık dönem içerisinde il ve 17 ilçede kullanılacak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak, bu noktada onların taleplerinin karşılanmasına destek olacağını belirtti.
Milletçe el birliğiyle, güç birliğiyle ve yardımlaşma ile bu zor sürecin atlatılacağını, bütün güçlerin birleştirerek inşallah Diyarbakır’ı daha iyiye ve güzele taşıyacaklarını paylaşmak istediğini ifade eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Sürecin başından bu yana 22 Marttan itibaren Diyarbakır’da 17 ilçemizde teşkil edilen yaklaşık 120’ye yakın Vefa Sosyal Destek Grubumuz, bugüne kadar özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan gelen ağırlıklı olmak üzere 50 bine aşkın talebi karşıladılar. Bu talepler temel gıda malzemeleri, ihtiyaçları, ilaç, çocuk bezi ve benzeri talepleri. Özellikle psiko destek unsurları ve istekleri olarak ağırlık kazandı. Burada bütün Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza, emek veren bütün kamu görevlilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Vefa Sosyal Destek Grupları, Türkiye’nin sosyal devlet anlamında dünya çapında bir başarısı ve uygulamasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde korona virüs mücadelesinde çok güçlü sağlık alt yapımız, fedakar ve her şeye ve her övgüye layık sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu sağlık hizmetlerinin yanında, şüphesiz hayatın akması, sosyal hayatın beklentilerinin karşılanması ve bununla ilgili taleplerine cevap sunulması noktasında ilçelerimizde görevli Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, hayati bir görev ve sorumluluk taşıyorlar. 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olarak, onlarla birlikte onların maddi ve manevi her taleplerinde cevap vererek onlara destek oluyorlar. Sorumluluğumuz şüphesiz devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı gençlerimiz ve 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin evlerinde kalması bir yasal zorunluluk. Ama bu yaş grupları arasında da zorunlu olmadıkça tüm vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz. Diyarbakır’da bu geceden itibaren başlayacak sokağa çıkma yasağı hafta sonu süresince de Vefa Sosyal Destek Gruplarımız alanda vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında, beklentilerinde, başta dağlık olan yerler olmak üzere gıda ve lojistik taleplerinde yanlarında olacaklar.”

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