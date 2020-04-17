Vefa Sosyal Destek Grubu'na 31 araç tahsis edildi

<br>Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bir araç kiralama firması, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 1 aylık süreyle 31 araç tahsis ederek, destekte bulundu.<br>Diyarbakır Valiliği bünyesinde, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gideren Vefa Sosyal Destek Grubu'na, bir araç kiralama firması 1 aylığına kullanmak üzere 31 hafif ticari araç tahsis etti. Valilik önünde yapılan törenle araçlar, 17 ilçe kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu yetkililerine teslim edildi. <br>Araç teslimat töreninde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, oto kiralama firmasına yaptığı destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, Vefa Destek Grubu'nun kent genelinde 50 bin insana ulaştığını söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye'nin sosyal devlet anlamında dünya çapında bir başarısı olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Vefa Sosyal Destek Grubu'muz bugüne kadar özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan gelen ağırlıklı olmak üzere 50 bine aşkın talebi karşıladı. Bu talepler temel gıda malzemeleri ihtiyaçları, ilaç, çocuk bezi ve benzeri talepleri, özellikle psiko destek unsurları ve istekleri olarak ağırlık kazandı. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışanlarımıza emek veren bütün kamu görevlilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye'nin sosyal devlet anlamında dünya çapında bir başarısıdır, uygulamasıdır. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hayati bir görev ve sorumluluk taşıyorlar. 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olarak onlarla birlikte onların maddi ve manevi her taleplerinde cevap vererek onlara destek oluyorlar. Birlikte el birliği ve güç birliği yaparak bu koronavirüs sıkıntılarını en aza taşıyacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA<br>2020-04-17 15:24:02<br>

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