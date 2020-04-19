İş adamlarından Vefa Sosyal Destek Grubuna moral ziyareti

Diyarbakırlı iş adamları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını gidermeyi sürdüren Vefa Sosyal Destek Gruplarına moral ziyareti gerçekleştirildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu kapsamda evde tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturularak vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başladı. Diyarbakırlı iş adamları yaklaşık 1 aydır gece gündüz demeden çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarına moral ziyareti gerçekleştirdi. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret eden Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı iş kadını Şerife Keskin, TOBB Kadın Girişimciler Kurul Üyesi iş kadını Ekin Ensarioğlu ile iş adamı Mustafa Şekercioglu, Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret ederek çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.