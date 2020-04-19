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Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

DHA

Nurettin FİDANCANSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs  tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Diyarbakır'da bugün de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hafta sonu 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması 2'nci günde de devam ederken, kısıtlama kapsamında bulunan kentlerden Diyarbakır'da dün olduğu gibi bugün de sessizlik hakim. Kentin cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri, sağlık personeli, fırıncılar, temizlik görevlileri, eczacılar, basın...

Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

<br>Nurettin FİDANCANSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs  tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Diyarbakır'da bugün de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hafta sonu 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması 2'nci günde de devam ederken, kısıtlama kapsamında bulunan kentlerden Diyarbakır'da dün olduğu gibi bugün de sessizlik hakim.<br>Kentin cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri, sağlık personeli, fırıncılar, temizlik görevlileri, eczacılar, basın mensupları ve diğer görevliler dışında kimseye rastlanılmadı.  <br>FOTOGRAFLI<br> DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA<br>2020-04-19 10:53:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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