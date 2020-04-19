Diyarbakır'da sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlı vatandaşlar ikinci günde de uydu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Gazi ve İnönü caddeleri boş kaldı.

Kısıtlamanın ikinci günde de sokağa yalnızca istisna olarak tutulan meslek grubu çalışanları çıktı. Fırınların ekmek dağıtımına devam ettiği kentte eczanelerin dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü.

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