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Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 3 bebek ve 2 çocuk taburcu oldu

DHA

Diyarbakır'da koronavirüsü yenen 3 bebek ve 2 çocuk taburcu oldu

<br>Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan, 3 bebek ile 2 çocuk, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.<br>Dicle Üniversitesi bünyesindeki pandemi hastanesinde, koronavirüs tedavisi gören 7, 10 ve 11 aylık 3 bebek ile 2 çocuk, iyileşti. 'Covid-19' testleri negatif çıkan bebek ve çocuklar, sağlık personelinin alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Hastanede 11'i yoğun bakım ünitesinde olan 51 hastanın koronavirüs tedavisinin devam ettiği belirtildi. Bugüne kadar da 7'si çocuk toplam 88 kişinin taburcu edildiği öğrenildi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne toplam vaka müracaatı ise 547 olarak açıklandı.<br>ÇOCUKLARA HEDİYE <br>Koronavirüsü atlatarak taburcu olan çocuklara, Bağlar Belediyesi tarafından tablet bilgisayar, bebek çantaları ve dezenfektan ürünleri hediye edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hastalığa yakalanan çocukların, başarılı geçen tedavi süreci ile hastaneden taburcu olmasından sonra küçük jestle sevinçlerini artırmak istediklerini kaydederek, "Tedavisini başarıyla tamamlayarak diğer vatandaşlarımız için motivasyon kaynağı olan yavrularımızın yüzünü güldürmek istedik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-04-20 15:05:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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