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Diyarbakır’da alkollü sürücü takla attı: 4 ağır yaralı

İHA

DiyarbakırŞanlıurfa yolu Kantar kavşağı alt geçidinde makas atan alkollü sürücü takla attı, kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır’da alkollü sürücü takla attı: 4 ağır yaralı

DiyarbakırŞanlıurfa yolu Kantar kavşağı alt geçidinde makas atan alkollü sürücü takla attı, kazada 4 kişi ağır yaralandı.
Olay, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Kantar kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iddiaya göre alkollü olan 21 TT 0643 plakalı ticari taksi sürücüsü makas atarken, 07 AEP 180 plakalı araca çarparak takla attı. Ticari takside bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Alkol şişeleri yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, yanmak üzere olan aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü. Öte yandan güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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