Diyarbakır’da alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

DiyarbakırŞanlıurfa yolu Yenihal kavşağı alt geçidinde seyir halindeki araca alkollü sürücü arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.

Olay, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Yenihal kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iddiaya göre alkollü olan 07 AJT 883 plakalı lüks otomobil sürücüsü B.A., 21 FY 684 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 21 FY 684 plakalı otomobil içerisinde bulunan Abdullah E. Ve Berfin Y. isimli 2 kişi yaralandı. Alkol şişeleri yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatarak kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan 07 AJT 883 plakalı sürücüsü B.A. daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.